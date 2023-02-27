مندوب أمريكا بمجلس الأمن يُحذّر من المساس بإرادة الليبيين ويدعوا لمغادرة القوات الأجنبية من البلاد فورًا

نيويورك 27 فبراير 2023 (وال)- حث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، على ضرورة إعادة الزخم للعملية الانتخابية ودعم الجهود الأمنية لتسوية المسائل العالقة التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وقال المندوب الأمريكي – في كلمة له خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا عقدت اليوم الإثنين – إن الأوان لعقد الانتخابات في ليبيا وإنهاء الأوضاع التي تقوم على فرض القوة، داعيًا مجلس الأمن إلى دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي يعمل على وضع آليات مناسبة للانتخابات.

وأكد أن التقدم السياسي في ليبيا يجب أن يصاحبه تقدم أمني واقتصادي، مشيرًا إلى أن الأوضاع في ليبيا لا تزال غير مستقرة.

وحذر المندوب الأمريكي في كلمته من المساس بإرادة الشعب الليبي، داعيًا إلى ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على الفور بمن فيهم فاغنر. (وال)

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