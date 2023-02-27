الداخلية تعلن القبض على ثلاث اشخاص مطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ من القبض على ثلاث اشخاص مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة .

والمطلوبين هم :

▪المدعو “م. ع . ع” مواليد 1979م ليبي الجنسبة مقيم بمنطقة وادي الشاطئ ومطلوب على ذمة واقعة الخطف وحبس الحرية والأعتداء بالضرب والتحرش وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه.

▪المدعو “م .أ . ع” مواليد 2002م ليبي الجنسية مقيم بمنطقة محروقة الشاطئ ، ومطلوب على ذمة واقعة الخطف والأعتداء بالضرب وأطلاق أعيرة نارية على المجني عليه، وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه بمشاركة شخصين في هذه الواقعة وجاري البحث والتحري عن الشخصين الأخرين.

▪المدعو “أ . خ . ع” مواليد 1989 ليبي الجنسية مقيم بمنطقة الزوية الشاطئ ، ومطلوب على ذمة قضية النصب والأحتيال بقيمة مالية تقدر بحوالي 27.000دينار ليبي والتزوير والأعتداء على رجال الأمن.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم واحالتهم إلى جهات الاختصاص.