بطلب ومشاركة لجنة “5+5”.. باتيلي يكشف عن تنظيم حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة

أخبار ليبيا 24

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، عن اعتزام البعثة الأممية تنظيم حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة؛ وذلك بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالاشتراك معها.

وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” قررت إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة، لمناقشة سبل تأمين بيئة مواتية للانتخابات من بين أمور أخرى.

وأكد المبعوث الأممي، أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية خروق له منذ إحاطته الأخيرة، لافتا إلى أن “الوضع الأمني لايزال هشا”.

وأشار المبعوث الأممي، إلى ترأسه في 15 و16 يناير، بمعية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً لمدة يومين في سرت مع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والتابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد أن اللجنة العسكرية المشتركة صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها والمعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي ستُعهد إليها مهمة تصنيف المجموعات المسلحة عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد أنه تم اتخاذ خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بمجرد أن تصبح البيئة السياسية مواتية.

وذكر المبعوث الأممي إلى ترأسه في 7 و8 فبراير، اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة ضم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر.

وقال إنه وبدعم من مستشاري البعثة، وضع المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها.

وأشار إلى أنه يعتزم زيارة هذه البلدان المجاورة الثلاثة، بالإضافة إلى تشاد الذي تعذرت عليه المشاركة في الاجتماع الأخير، للتباحث مع سلطاتها وتشجيعها على تعزيز دعمها لتنفيذ خطة العمل لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.