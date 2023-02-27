تكتل إحياء لييبيا: ندعم إنشاء المبعوث الأممي للجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا

رحب تكتل إحياء ليبيا، برئاسة الدكتور عارف النايض، بمحتوى إحاطة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، وخاصة بمبادرته لإقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية في هذا العام 2023.

وقدم التكتل، في بيان له، الشكر إلى المبعوث الخاص عبدالله باتيلي، على احترامه لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام، وتمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي.

وأعلن التكتل، دعمه لإنشاء المبعوث الأممي للجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، على أن يتم فعلا، لا قولا فقط، الجمع فيها بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب”.

وأكد التكتل، أن البعثة الأممية عليها تفادى الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.

وأكد تكتل إحياء ليبيا، أهمية المصالحة الوطنية، ويشكر للمبعوث الخاص تأكيده على ذلك، واستعانته بالاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها.

وتمسك التكتل بدعم الجهود الوطنية الجبارة للجنة 5 + 5، مثمناً دعم المبعوث الأممي لها، خاصة جهودها لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي.

وشدد التكتل، على ضرورة حماية المقدرات الليبية من النهب والهدر فورا، بإجراءات حقيقية عاجلة توقف الفساد وتعاقب مرتكبيه وتحول بينهم وبين الإفلات من العقاب.

وتابع:” لابد من توجيه موارد الشعب الليبي لتقديم العيش الكريم والخدمات الكاملة له دون مساومة أو انتقاء أو نقصان”.

ودعا التكتل، كافة مكوناته وأعضائه لتكثيف الاجتماعات والترتيبات والتجهيزات لخوض المنافسة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بكل همة وإخلاص.