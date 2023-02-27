باثيلي يكشف عن تيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة

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كشف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باثيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن البعثة الأممية تعتزم، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالاشتراك معها، تيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة.

وقال باثيلي، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قررت إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة، لمناقشة سبل تأمين بيئة مواتية للانتخابات من بين أمور أخرى.

وأكد، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية خروق له منذ إحاطته الأخيرة.

لكنه في المقابل قال، إن “الوضع الأمني لايزال هشا”.

وأشار باثيلي، إلى ترأسه 15 و16 يناير، بمعية اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعاً لمدة يومين في سرت مع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والتابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفاد، أن اللجنة العسكرية المشتركة صادقت على الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها والمعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي ستُعهد إليها مهمة تصنيف المجموعات المسلحة عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد أنه تم اتخاذ خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بمجرد أن تصبح البيئة السياسية مواتية.

ولفت باثيلي كذلك إلى ترأسه في 7 و8 فبراير، اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة ضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر.

وقال إنه وبدعم من مستشاري البعثة، وضع المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها.

وأشار إلى أنه يعتزم زيارة هذه البلدان المجاورة الثلاثة، بالإضافة إلى تشاد الذي تعذرت عليه المشاركة في الاجتماع الأخير، للتباحث مع سلطاتها وتشجيعها على تعزيز دعمها لتنفيذ خطة العمل لسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.