مجلس النواب يستنكر إحاطة باثيلي وما تضمنته بشأن فشل مجلسي النواب والدولة

الوطن|رصد

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بيانًا بشأن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين.

وأكدت الهيئة أن مجلس النواب حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف، مذكرةً الليبيين والمجتمع الدولي بأن مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021، والتي تم افسادها بقوة السلاح والفساد.

وأشارت هيئة الرئاسة، أن مجلس النواب يرحب بدعم المجتمع الدولي لغايات مجلس النواب وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مثمنةً دور البعثة الأممية في هذا الصدد.

واستنكرت هيئة الرئاسة ما تضمنته الإحاطة من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات في ذات الاحاطة تقر بصدور التعديل الدستوري الذي تم بالتشاور مع مجلس الدولة و هو ما عبر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة في تصريحات تلفزيونية.

كما استنكر بيان الهيئة الغياب التام لأي ذكر عن تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات القوى القاهرة التي افشلت الانتخابات العام 2021، بالإضافة لعدم إشارة المبعوث الأممي للفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية.

وأضاف البيان: “لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول الفساد وإهدار المال العام، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية.

وذكّر البيان الليبيين والمبعوث والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده المسؤولية هو أمر غير صحيح وينافي الواقع الليبي، مشيرًا إلى أن التدخل الخارجي و عدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل وعدم استكمال أهم مسارين المصالحة والأمن أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية، مؤكدًا أن مجلس النواب عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة في إنجاز المطلوب في ظل كل تلك التعقيدات المحلية والدولية وانجز القدر اللازم لإجراء الإستحقاق الإنتخابي في أقرب الآجال.