حكومة باشاغا تحتج على باثيلي بعد إحاطته في مجلس الأمن

احتجت الحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان على المبعوث الأممي عبد الله باثيلي بسبب عدم الإتيان على ذكرها في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إنها تحيي الجهود المبذولة للخروج من الأزمة الليبية لكن مجاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد على حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقع غير محايد.

واعتبر بلاغ حكومة باشاغا أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام 2015 هو الأساس الذي تستند عليه شرعية مجلسي والدولة والحكومة منبثة عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة.

يذكر أن المبعوث الأممي عبد الله باثيلي قد قدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطور العملية السياسية في ليبيا، وأهم الخطوات التي اتخذها للوصول إلى توافق دائم وإجراء الانتخابات.