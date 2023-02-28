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حكومة الوحدة الليبية تعقد اجتماع موسع لمتابعة سير عمل المشروعات المدعومة من المنظمات الدولية

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عُقد اليوم الاثنين، اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، لمتابعة سير العمل في المشروعات المدعومة من المنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الأوروبي واليوبام.

وضم الاجتماع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد رضا، ومندوب عن مكتب النائب العام محمود اليسير.

كما حضر الاجتماع رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات وبعض مدراء الأمن بالمناطق والمكاتب بوزارة الداخلية ومدراء الإدارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ومسؤولي بوزارتي العدل والعمل والتأهيل وعدد من المنظمات والهيئات والبعثات الدولية العاملة في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ المشروعات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وترتيب الأولويات في تنفيذها والتأكيد على توظيف كافة الامكانيات لإنجازها ودعم خطة عمل الوزارة في تأمين المدن والمناطق في كافة ربوع ليبيا وتأمين الحدود من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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