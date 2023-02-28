فرنسا تقرر تخصيص 100 ألف دولار لدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”

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قالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهورست في الإحاطة التي قدمتها أمام مجلس الأمن، إن الحكومة الليبية ينبغي أن تكون موحدة تماما لتنظيم الانتخابات، مؤكدة أهمية العمل على إنشاء جيش موحد وتفكيك المليشيات.

برودهورست أشارت إلى أن فرنسا قد قررت تخصيص 100 ألف دولار لدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث جاء ذلك في إحاطة بلادها عقب إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن.