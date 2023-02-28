باتيلي يجدد الدعوة لإنشاء آلية لإنفاق ليبيا وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط

أخبار ليبيا 24

جدد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، دعوته إلى إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز، مؤكدا “أن إدارة موارد الدولة تشكل مدعاة لقلق الكثير من الليبيين، خاصة مع غياب المساءلة وعدم المساواة في توزيع الموارد”.

وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين أن توحيد المصرف المركزي وإصلاحه أمر أساسي للوضع الاقتصادي في ليبيا، مشددًا على تعزيز النقاشات حول الاتفاق على آلية موقتة للإنفاق والرقابة.

وأكد باتيلي أنه لتحقيق تقدم في المسار الاقتصادي يجب أن يبقى أصحاب المصلحة الرئيسيين شركاء في هذه العملية. وفيما يخص الوضع المدني.