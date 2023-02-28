الطرابلسي والبوسيفي والعابد يبحثون آليات الاستفادة من الدعم الدولي والأوروبي

التقى ثلاثة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ممثلين من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

واجتمع وزراء الداخلية في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي والعدل حليمة إبراهيم البوسيفي والعمل والتأهيل علي العابد، مع ممثلين من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، وعدد من ممثلي سفارات الدول الداعمة لبرامج الاتحاد في ليبيا.

وناقش الوزراء، مع الممثليين الدوليين، تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة المتعلقة بقطاعات الداخلية والعدل والعمل، وبحث آليات الاستفادة من الدعم.