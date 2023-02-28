مندوب البرازيل: خارطة طريق الانتخابات في 2023 نتيجة انخراط باتيلي مع الأطراف الليبية

أكد مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة تُشجِّع على مزيد من الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

وأضاف المندوب، خلال كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أن التقرير الأخير لفريق الخبراء نبَّه إلى «عدم فعالية حظر توريد الأسلحة، لأن الدول التي تدعم أطراف النزاع هي من يسيطر على التوريد، مشددًا على ضرورة احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل شفاف».

كما عبّر عن دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، ومساعدة ليبيا للوصول إلى الانتخابات لتحقيق انتقال سياسي بملكية وطنية، لافتا إلى أن خارطة طريق الانتخابات في 2023 جاءت نتيجة انخراط باتيلي مع الأطراف الليبية، نظرًا لخطورة التشرذم بين الجهات المحلية وطول المرحلة الانتقالية.

وقال الدبلوماسي البرازيلي، إن خارطة الطريق ستمهد الطريق لاتفاق الليبيين على المضي قدمًا من دون تدخل أجنبي، حتى يسوي الليبيون خلافاتهم ويوحدوا حكوماتهم ويعيدوا الشرعية لمؤسساتهم، مثنيًا على أفكار باتيلي لتفعيل الحوار الليبي، معبرًا عن أمله في أن تسمح الصيغة الجديدة بمعالجة الأزمة والأخذ في الاعتبار المصالح الليبية.