تجمع الأحزاب الليبية يعلن دعمه لمبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في 2023

رحب تجمع الأحزاب الليبية بمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، التي أعلن عنها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن في هذا العام 2023.

وشكر التجمع في بيان، احترام المبعوث الأممي لإرادة الناخبين التي تمثل أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام حيث تمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويق والتمديد لنفسها.

وأعرب تجمع الاحزاب الليبية عن دعمه المبعوث الأممي في إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا على أن يتم هدا العمل فعلا لا قولا، الجمع فيها بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي الأحزاب السياسية المعتمدة والمرخص لها بالعمل السياسي وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن المرأة والشباب.

وأشار التجمع في البيان إلى ضرورة تتفادى البعثة الأممية الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.

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كما أكد التجمع على أهمية المصالحة الوطنية وشكر المبعوث الخاص تأكيده على ذلك، واستعانته بالاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها.

ورحب التجمع بالجهود الوطنية الجبارة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 وثمن دعم المبعوث الأممي لها، خاصة جهودها لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي.

كما أكد تجمع الاحزاب الليبية على ضرورة حماية المقدرات الليبية من النهب والهدر، وكذلك ضرورة توجيه موارد الشعب الليبي لتقديم العيش الكريم والخدمات الكاملة له دون مساومة أو انتقاء أو نقصان، معبراً عن أمله في تكثيف الجهود والتشاور من أجل الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي.