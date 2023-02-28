تسليم محضر استلام الأعلاف إلى اللجنة المركزية تمهيدًا لتوزيعها

الوطن|رصد

بحضور وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، سلمت لجنة استلام مادة الأعلاف من الشركات الموردة، محضر استلام الكميات إلى اللجنة المركزية، تمهيداً لبدء توزيع الأعلاف على مستحقيها من مربي المواشي والأغنام، وذلك حسب الألية التي تم وضعها من قبل اللجنة.

وتعد هذه الخطوة الأخيرة في سلسلة إجراءات التوريد التي اعتمدتها اللجنة المركزية، والتي تم تشكيلها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الترتيبات المالية بالحكومة الليبية علي القطراني.