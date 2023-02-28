العرادي: الفيتو الروسي سيعرقل خطة المبعوث الأممي

توقع عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الرفض الروسي لخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سيعيق عملية إنجاز الانتخابات وسيعرقل خطة الأخير في ليبيا.

وقال العرادي، عبر حسابه على “تويتر”:” كنت أعتقد أن باتيلي أطلق رصاصة الرحمة على المجلسين، لكن ربما العكس أكثر احتمالا.. الوصول إلى حل عبر المتردية والنطيحة (حاش البعض) أسرع من مقترح باتيلي” وذلك لأن مقترح الأخير ومخرجاته بحاجة إلى قرار ملزم من مجلس الأمن، وهذا بعيد الاحتمال في ظل التشكيك الروسي”، على حد قوله.

وأضاف العرادي، أن الحل عبر المجلسين عسير ولكنه لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن.

وتابع:” ستحاول مصر وتركيا الضغط عليهما لتفادي مسار باتيلي الذي لا يبدوا أنه مدعوم من الدولتين، فأمريكا ليس لديها مانع في هذا أو ذاك”، على حد تعبيره.

وكان نائب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، حذر من التسرع في إجراء الانتخابات في ليبيا دون إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية بمن فيهم ممثلي النظام السابق.

وقال مندوب روسيا، في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين:” نحذر يحذر من أي تسرع في إجراء الانتخابات لأنه لن يحل مشاكل ليبيا”.

وشدد مندوب روسيا: على ضرورة أن لا نغض الطرف عن التقدم الذي أحرزه مجلسا النواب والأعلى للدولة.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، نتائج عمله لحل الأزمة الليبية خلال الشهور الأخيرة، خلال إحاطته بمجلس الأمن اليوم الإثنين.

وقال باتيلي، في الإحاطة، إن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، مضيفًا: «لا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام. ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية هاته أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم».

وأطلق باتيلي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.