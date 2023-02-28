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القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية والممثلة الافريقية لدى ليبيا يبحثان دعم مسار الانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، الدعم المشترك لإنشاء مسار للانتخابات في ليبيا.

وقال أوردمان، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء الذي عُقد في سرت تطرق إلى الدعم المشترك لجهود الأمم المتحدة لإنشاء مسار للانتخابات.

وأعرب القائم بالأعمال الأميركي، خلال اللقاء، عن تقديره للدور الذي وصفه بـ«الرائد» للاتحاد الأفريقي في دفع المصالحة الوطنية في ليبيا.

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#الولايات المتحدة الاتحاد الافريقي الانتخابات سرت

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الوطن الليبية

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