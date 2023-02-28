افحيمة يحذر من عثرات قد تعيق باثيلي في سعيه نحو حل الأزمة الليبية

العنوان-طرابلس

علق عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، الاثنين، على إن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي أمام مجلس الأمن.

وقال البرلماني صالح افحيمة، إن “إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لمجلس الأمن تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ”.

وأوضح افحيمة، أن “باثيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجددًا”، داعيًا إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

واستدرك افحيمة قائلا أن عثرات تعيق رفاق باثيلي في سعيهم الحثيث نحو الحل، من بينها معضلة إقناع المعترضين على ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين، وترشح سيف القذافي، فضلاً عن معضلة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ومن يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة”، وفق قوله.

والاثنين أطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باثيلي مبادرة، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.