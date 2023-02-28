القطراني يشكل لجنة لمكافحة التعدي على الشبكة الكهربائية وسرقة الأسلاك

الوطن|رصد

بحث نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي ، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية اللواء محمد مسعود وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الامداد الكهربائي والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين ومايترتب عليها من مبالغ طائلة من خزينة الدولة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة ، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة يترأسها رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية وعضوية كل من مندوب عن جهاز الأمن الداخلي ومندوب عن جهاز البحث الجنائي ومندوب عن مكتب المحامي العام ومندوب عن ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية ومندوب عن الشرطة العسكرية.

وللّجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات ذات العلاقة والمطالبة بكافة محاضر التحقيق السابقة الموجودة بمراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتها للجنة الأمنية المشتركة المقرر تشكيلها والتي تم تحديد مدة عملها (ثلاثون يومًا) قابلة للتمديد.