افحيمة: لو طبّق “باتيلي” ما جاء في الإحاطة فسيمنح ليبيا فرصة تاريخية للخروج من الأزمة

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمجلس الأمن تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ.

جاء ذلك في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أوضح فيه، أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجحة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجددًا، داعيًا إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

لكنه تحدث عن عثرات تعيق رفاق باتيلي في سعيهم الحثيث نحو الحل، من بينها معضلة إقناع المعترضين على ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين، وترشح سيف القذافي، فضلاً عن معضلة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ومن يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة.