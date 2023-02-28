قدور: تجاوز إحاطة باتيلي للأجسام السياسية لا يساعد في حل الأزمة الليبية

الوطن|رصد

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية حافظ قدور، أن تجاوز إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي للأجسام السياسية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة لحسم الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إنها تابعت إحاطة عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين“، مضيفةً “إذ نحيي كل الجهود المبذولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، فإننا نود تذكير باتيلي بأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والدولة”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي لم يتأت على ذكرها باتيلي قد أنبثقت عن مجلسي النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، مؤكدةً أن المادة 64 التي استند عليه في تقديم خطته، تستند على اتفاق الصخيرات أيضًا، قائلةً “ولذلك فإن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد”.