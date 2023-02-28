مندوبة بريطانيا: ندعم جهود “باتيلي” لتنشيط العملية السياسية وإجراء الانتخابات هذا العام

قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن إن بلادها تؤيد تشكيل فريق توجيهي رفيع المستوى معني بليبيا، وندعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإعادة تنشيط العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الليبي أمس الإثنين: «ينبغي للأطراف السياسية في ليبيا الاتفاق على إجراء الانتخابات»، كما وجهت الشكر إلى مصر على دعم مشاورات مجلسي النواب والدولة.

وتابعت: «آن الاوان للاستناد إلى هذه الجهود لدعم الوصول إلى الانتخابات التي تحتاج إلى وضع الإطار الدستوري والقوانين».

كما أشارت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن إلى تأييد بلادها «جهود توحيد الصفوف العسكرية الليبية المختلفة للوصول إلى كيان عسكري موحد يخضع للمساءلة أمام حكومة منتخبة ويكون قادرا على مواجهة التحديات الأمنية مع ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، واغتنام الفرصة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد وتلبية طموحات الشعب، والخوض في حوار شامل لتحقيق الأمن والازدهار للشعب الليبي».