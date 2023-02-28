افحيمة: إحاطة باتيلي تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمجلس الأمن تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ.

وأضاف افحيمة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجددًا، داعيًا إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى بعض العثرات التي قد تعيق رفاق باتيلي في سعيهم نحو الحل، من بينها معضلة إقناع المعترضين على ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين، وترشح سيف القذافي، فضلاً عن معضلة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ومن يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة.

الجدير بالذكر، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي قدم مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.