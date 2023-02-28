حافظ قدور: تجاوز الأجسام السياسية في ليبيا لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة

اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من النواب، برئاسة حافظ قدور، أن تجاوز إحاطة عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا للأجسام السياسية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة لحسم الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إنها تابعت إحاطة عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين”.

وأضافت:” إذ نحيي كل الجهود المبذولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، فإننا نود تذكير باتيلي بأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والدولة الاستشاري”.

ولفتت إلى أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي لم يتأت على ذكرها باتيلي قد أنبثقت عن مجلسي النواب بالتوافق مع مجلس الدولة”.

وأكدت الوزارة، أن المادة 64 التي استند عليه في تقديم خطته، تستند على اتفاق الصخيرات أيضا، وبذلك فإن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد”.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، نتائج عمله لحل الأزمة الليبية خلال الشهور الأخيرة، خلال إحاطته بمجلس الأمن اليوم الإثنين.

وقال باتيلي، في الإحاطة، إن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية، مضيفًا: «لا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام. ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية هاته أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم».

وأطلق باتيلي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.