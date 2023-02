البرعصي عن محاولات إقصاء سيف الإسلام: ضربة قاصمة للجهود المبذولة تجاه المصالحة الوطنية

ليبيا – أكد سعد السنوسي البرعصي القيادي في تيار المرشح سيف الإسلام القذافي أن هناك توجهًا دوليًا لإجراء انتخاب البرلمان أولًا، على أن يتولى الأخير انتخاب رئيس البلاد المقبل.

البرعصي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عد هذا الاتجاه عرقلة متعمدة للانتخابات الليبية، وتمكينًا لتيار الإسلام السياسي من السلطة في ليبيا، محذرًا في السياق ذاته من محاولات لإقصاء سيف الإسلام القذافي، قائلًا: “إن حدث ذلك فستكون ضربة قاصمة للجهود المبذولة تجاه المصالحة الوطنية، وستجر البلاد إلى مزيد من التشرذم والاقتتال والفوضى”.

ورأى البرعصي أن الخيار الحقيقي والعملي يتمثل في الاحتكام إلى الشعب الليبي من خلال انتخابات مباشرة ليقرر من يحكمه، وعلى الجميع احترام ذلك، دون إقصاء أي مرشح بعينه؛ وذلك إذا أراد العالم نهاية حقيقية للصراع القائم في ليبيا.

