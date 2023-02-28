زهيو: هل مهمة “لجنة باتيلي” تقف عند خارطة الطريق أم تستمر للإشراف على الانتخابات؟

تساءل رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، عن مهمة اللجنة التي اقترح تشكيلها المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام جلسة مجلس الأمن أمس الإثنين.

وكتب “زهيو” على فيسبوك قائلا: تابعت الاحاطة التي قدمها ” عبدالله باتيلي ” أمام مجلس الأمن اليوم وما تضمنته من مبادرة تتحدث عن تشكيل لجنة (توجيهية) رفيعة المستوي من شرائح مختلفة من الليبيين مهمتها الوصول بالبلد لإنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام 2023.

وتساءل “زهيو” قائلا: ما لم افهمه بشكل دقيق هل هذه اللجنة مهمتها تقف عند التوافق على خارطة الطريق وإعداد الاطار الدستوري المنظم للانتخابات أو مهمتها تستمر للاشراف على تنفيذ الانتخابات.

وأطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.