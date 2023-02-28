بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس متقلب على مناطق شرق ليبيا، وتسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد يصحبها أمطار خفيفة علي بعض المناطق ليلة الغد وصباح الخميس.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (20-24)مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (25-31)مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية علي أغلب المناطق.

الرياح: شمالية غربية الي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (24- 30)مْ، ، وتسجل تراجع يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (32-35)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:35).