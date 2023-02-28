بوقعيقيص: علينا أن نصطف لإنجاح مبادرة باتيلي

طالبت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، بضرورة الاصطفاف لإنجاح مبادرة رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها عبر حسابها على «تويتر»: “خرجت مبادرة باتيلي وعلى الفور انطلقت معاول الهدم والتذمر، والسؤال الذي أطرحه هل لدينا خيارات أخرى؟ وهل نعترض لنبقى تحت رحمة المجالس الفاقدة للشرعية إلى الأبد؟”.

وأضافت “بدل التذمر علينا أن نصطف لإنجاح هذه المبادرة وتقديم المقترحات لتشكيل اللجنة القادمة لتكون رفيعة المستوى بالفعل قدر الإمكان، وإن كان لي وجهة نظر متواضعة في هذا الصدد هو ألا تحتوي هذه اللجنة على تمثيل للمجلسين فلقد أستنفذا عديد الفرص ويقر الجميع بأنهما فاقدي الشرعية”.

وتابعت “اتفق مع ما جاء في الإحاطة بخصوص التعديل الثالث عشر فهو مولود ميت وسبق لي أن قلت ذلك، وللعلم الإحاطة والمبادرة إجمالا لا تحتاج لقرار جديد من مجلس الأمن فالبعثة مخولة بذلك”.