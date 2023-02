الولايات المتحدة: آن الأوان لعقد الانتخابات في ليبيا وإنهاء الأوضاع التي تقوم على فرض القوة

ليبيا – حث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن على ضرورة إعادة الزخم للعملية الانتخابية ودعم الجهود الأمنية لتسوية المسائل العالقة التي تحول دون إجراء الانتخابات.

المندوب الأمريكي وفي كلمة له خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا عقدت الإثنين بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، قال: “آن الأوان لعقد الانتخابات في ليبيا وإنهاء الأوضاع التي تقوم على فرض القوة”، داعيًا مجلس الأمن إلى دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي يعمل على وضع اليات مناسبة للانتخابات.

وأكد أن التقدم السياسي في ليبيا يجب أن يصاحبه تقدم أمني واقتصادي، مشيرًا إلى أن الأوضاع في ليبيا ما زالت غير مستقرة.

وحذر المندوب الأمريكي في كلمته من المساس بإرادة الشعب الليبي، داعيًا إلى ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على الفور بمن فيهم فاغنر.

