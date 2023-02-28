تكاثر السحب ليلة الغد على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط أمطار خفيفة

طرابلس 28 فبراير 2023 ( وال )- يبقى الطقس متقلبا على مناطق شرق البلاد مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على بعض الأماكن وارتفاع درجات الحرارة نسبياً .

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية ، أن السحب تتكاثر ليلة الغد الاربعاء على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط أمطار خفيفة وتسجل درجات الحرارة إنخفاضا ملحوظا يوم الخميس على مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة مع رياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (20-24)مْ .

وستكون السماء قليلة السحب على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد ، والرياح جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية ودرجات الحرارة تتراوح على اغلب المناطق مابين (25-31)مْ ، وتسجل تراجعا يوم الغد علي أغلب المناطق .

وأما مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة تكون فيها السماء صافية على أغلب المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (24- 30)مْ، ، وتسجل تراجعا يوم الغد .

وتشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين (32-35)مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:03) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:35) .(وال ـ طرابلس)

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