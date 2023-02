بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023

تستعد مدينة بنغازي لاستقبال احتفائية “بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023” التي ستضم فعاليات ثقافية وإسلامية وأدبية وفنية وأخرى تحمل الهوية الليبية، وذلك بعد نحو 16 عاما من اختيار طرابلس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007

أصدر وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريق قرارا بتشكيل لجنة للإعداد الفني والمالي لبرنامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023.

من جانبه، أكد عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري استعدادهم للاحتفاء باحتفائية “بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023” طيلة أيام البرامج والأنشطة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023 في قاعة الاجتماعات بديوان بلدية بنغازي.

وأوضح بوجواري أن البلدية ستسعى للشروع في الصيانات العاجلة للبنية التحتية للمراكز والمقار الثقافية التي ستستغل في الاحتفائية، طبق قوله.

كما تناول الاجتماع عدة مقترحات لضمها ضمن فعاليات الاحتفائية، مثل إقامة مهرجانات أو تظاهرات مسرحية، إضافة إلى مهرجان للأغنية الليبية والمالوف والموشحات والإنشاد الديني، إلى غيرها من الفعاليات الثقافية التي طُرحت للنقاش.

كما تطرق المجتمعون إلى مناقشة أفكار تدور حول إشهار الهوية الليبية خلال الحفل، إضافة إلى فعاليات في إقامة معارض للكتب.

وتوجت مدينة بنغازي باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية وفق تحقيقها معايير منظمة التعاون الإسلامي التي تشترط أن تكون للمدن المختارة مساهمة في الدور العلمي والثقافي والإسلامي والتاريخي.

يذكر أن العاصمة طرابلس قد اُختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007، وقد دشنتها بوصول السفينة لوجوس 2 التي تحمل على متنها معرض الكتاب العائم الذي تحمله السفينة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

