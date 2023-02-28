وزارة الاقتصاد: 44 شركة أجنبية فتحت فروعا بليبيا عام 2022

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة أن 44 شركة أجنبية فتحت فروعا لها في ليبيا عام 2022 حيث تم منحهم إذن مزاولة نشاط لأول مرة في ليبيا.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد أن 58 شركة تقدمت بتجديد الأذونات الممنوحة لها بعدد إجمالي 182 شركة أجنبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نشاطات الشركات مختلفة منها 35 شركة في مجال النفط و 37 شركة في مجال المقاولات والبناء والتشييد و16 شركة في مجال الكهرباء و7 شركات في مجالات الاتصالات.

ومثلت هذه الفروع جنسيات 37 دولة مختلفة أهمها 35 شركة تركية و8 شركات مصرية و5 شركات ألمانية و3 شركات أمريكية و5 شركات إيطالية و12 شركة تونسية و7شركات بريطانية و5 شركات فرنسية.

واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد أن استقرار ليبيا خلال العام 2022 شجع على عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات.