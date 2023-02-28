المترشح البيوضي: الدبيبة سيغادر غير مأسوف عليه ولن تجرى الانتخابات تحت إدارة حكومته

أكد المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي محظوظ لقيادته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال باتيلي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “يبدو باتيلي محظوظا بقيادته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فلأول مرة منذ سنوات يكون هناك إجماع دولي في الملف الليبي، مع تباين محدود في المواقف الإقليمية لن يؤثر في المشهد السياسي”.

وتابع؛ “على أي حال؛ إن خطة باتيلي لن تواجه الكثير من الأزمات في طريقها، فالإسناد الدولي سيكون بوتيرة متزايدة، وقبل منتصف يونيو 2023 سيكون قطار الانتخابات قد تحرك بالفعل”.

وأردف أن “روسيا لن تعترض على خارطة باتيلي وقد فوضت رسميا مصر لتمثيلها في التسوية، وثمة اشتراطات واضحة ومحددة، تركيا ستأخذ خطوات كبيرة للخلف ولن تقدم الكثير لحلفائها وقد تتخلى عنهم نهائيا إذا مثلو عقبة أمام الحل”.

وبالنسبة لموقف عبد الحميد الدبيبة، فأوضح البيوضي، أنه “سيغادر غير مأسوف عليه ولن تجرى الانتخابات تحت إدارة حكومته فقد بات شخصية غير موثوقة، النواب والأعلى للدولة سيتم سحب الاعتراف الدولي بهم قبيل مايو”.

وعقب مضيفًا؛ “بالمناسبة؛ ثمة فرصة أخيرة للنواب لخلط الأوراق وفرض حل ليبي وهو تنفيذ التعديلات المطلوبة على القانون رقم 1 و2 لسنة 2021 وتحديد موعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية”.