في حضور المحامي العام.. عقد اجتماع في مقر اللواء 106 مجحفل بشأن إرجاع عقارات المواطنين والممتلكات المنهوبة

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انعقد بمقر اللواء 106 مجحفل اجتماع في حضور المحامي العام وعدد من وكلاء النيابة بشأن إرجاع عقارات المواطنين والممتلكات المنهوبة من قبل الخارجين عن القانون.

واجتمع آمر اللواء 106 مُجحفل العميد ركن، خالد حفتر، مع وكيل وزارة الداخلية، والمحامي العام، وعدد من وكلاء النيابة.

وقال المكتب الإعلامي للواء، إنه تمّ التحاور حول التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية في فرض القانون وحفظ الأمن داخل مدينة بنغازي.

وأضاف، كما تمّ التحاور حول إرجاع عقارات المواطنين والممتلكات المنهوبة من قبل الخارجين عن القانون.

وذكر، أن آمر اللواء شدد على المحامي العام ووكلاء النيابة بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات المواطنين، الذين قاموا بتقديم مستنداتهم في مكتب الشكاوى بمقرّ اللواء.