ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن إطلاق مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي هي كسر للجمود السياسي الحالي وتجاوز لمجلسي النواب والدولة اللذين أربكا المشهد السياسي الليبي باستمرار الأزمة وعدم الرّغبة في مغادرة السلطة عبر صناديق الاقتراع.

الأبلق وفي تصريح خاصة لقناة “ليبيا لبانوراما” أوضح أن التدخّلات الإقليمية كانت داعمة لهذين الجسمين “المهترئين” مستفيدة من حالة الانقسام وعدم الاستقرار، بحسب وصفه.

وتابع الأبلق بالقول: “لقد انطلقت ثورة فبراير في 2011 من أجل التأكيد على مدنيّة الدولة والتداول السّلمي على السلطة عبر دستور مستفتًى عليه يؤسّس للدولة وينظّم العلاقة بين أطرافها وهياكلها المختلفة ولكنّ حلم الليبييـن تعثّر لأكثر من 11 عامًا”.

وعبّر الأبلق عن أمله بأن تكون الإرادة الوطنية الليبيـة داعمة للمسار الانتخابي وإيجاد سلطة مؤقتة أول مهامها لملمة الشّتات وإنجاز الاستحقاق الدّستوري على أسس العدالة والمواطنة.

Shares

The post الأبلق: مبادرة باتيلي كسر للجمود السياسي الحالي وتجاوز لمجلسيْ النواب والدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية