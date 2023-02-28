دبيبة: الفساد أثر بشكل سلبي في وزارة الصحة نتيجة ضعف الحكومات المتعاقبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، إن وزارة الصحة نفذت العطاء العام، للمرة الأولى منذ سنوات بما يضمن أعلى درجات الشفافية والإفصاح.

وتابع دبيبة، حسب كلمته في المنتدى الثالث لشركاء التنمية المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، أن ذلك بعدما أثر الفساد بشكل سلبي في القطاع نتيجة ضعف الحكومات المتعاقبة وحالة التحلل التي شهدتها المؤسسات.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة: “نجحنا في دعم الفئات الضعيفة من مرضى الكلى والأورام والسكري والأمراض المزمنة، كما اعتنينا بالمراكز الإشعاعية والتخصصية، وأطلقنا برنامج توطين العلاج في الداخل وبرنامج نظام صحي للمتقاعدين”.

وأشار إلى مواجهة قطاع الصحة تحدي تفشي جائحة فيروس كورونا بكل مهنية رغم تردي الأوضاع، متابعا: هناك تحدٍ آخر وهو معاجلة آثار الانقسام المؤسسي على قطاع الصحة، ورغم ذلك نجح المهنيون في وزارة الصحة مرة أخرى في الوصول بهذا القطاع إلى بر الأمان.

واستطرد: “نشعر أن الفرصة مواتية للتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها الفوضى في البلاد خلال السنوات الماضية”.

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وقال دبيبة إن حكومة الوحدة لدى مباشرتها عملها سعت إلى إعادة تنظيم القطاع واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وبدأت تسوية أوضاع العاملين بالقطاع وإنجاز الإفراجات المالية لأعداد كبيرة من العاملين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم ومستحقاتهم منذ سنوات.

وأردف: “هذه مرحلة صعبة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام وإطلاق مشاريع التنمية الموازنة كبديل ومقاوم لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها.. وقطاع الصحة عانى لعقود طويلة من مشكلات معقدة ولأسباب مختلفة، تفاقمت خلال سنوات الحرب والانقسام”.