استمرار التقلبات الجوية على شرق ليبيا مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

لازالت مناطق شرق ليبيا تشهد تقلبًا جويًا، إذ لازالت الرياح نشطة ومثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا عن معدلاتها الفصلية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن مناطق شرق ليبيا تشهد طقسًا متقلبًا، حيث لا تزال الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض الأماكن ودرجات الحرارة مرتفعة نسبيًا.

وأضاف، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب ليلة الغد الأربعاء على مناطق الشمال الغربي يصحبها سقوط أمطار خفيفة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الخميس على هذه المناطق.