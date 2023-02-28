الهنقاري: أتوقع فشل خطة باتيلي إذا أشرك أتباع حفتر والقذافي في لجنته

توقع محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، فشل خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات، إذا تم إشراك من وصفهم بـ«أتباع حفتر والقذافي» في لجنته، على حد وصفه.

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “يصبح البرلمان ومجلس الدولة في صفحة الخزي والعار التاريخي بخروجهما من المشهد بالفشل”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “أتوقع الفشل مسبقا لخطة باتيلي إذا عين أعضاء اللجنة الفنية من أتباع حفتر وأتباع القذافي ونعود إلى المربع الأول حول قانونية ترشح العسكريين مزدوجي الجنسية والمطلوبين قضائيا”، بحسب حديثه.