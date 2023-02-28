الدبيبة: دعمنا الفئات الضعيفة من المرضى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في منتدى التنمية الثالث النجاح في دعم الفئات الضعيفة من مرضى الكلى والأورام والأمراض المزمنة وإطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل وتنفيذ العطاء العام بما يضمن الشفافبة والإفصاح.

وبين الدبيبة أن الحكومة سعت بشكل جاد لضمان أفضل الخدمات الصحية الأساسية بعد ترديها لسنوات قائلا لن نسمح أن يعيش الشعب ما عاشه من انقسام وحرب.

وبين الدبيبة أنه منذ استلام حكومته لمهامها عملت على تنظيم القطاع الصحي فاعتمدت هيكلا تنظيميا موحدا للوزارة والإفراجات المالية وتسوية أوضاع العاملين فيها.

وأشار الدبيبة إلى أن اللليبيين اليوم أكثر إصرارا على التمسك بمشاريع التنمية في شتى المجالات وخصوصا الصحية منها داعيا إلى العمل بجد في هذا الوقت الحساس.