بلها: تراخي وترنح البرلمان والدولة والرئاسي جعل البعثة الأممية تنفرد برسم الخطوات القادمة

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إنه حذر مجلسي النواب والدولة مرارًا وتكرارًا من إضاعة الوقت وتبديد الفرص وضرورة التوافق على القاعدة الدستورية.

بلها وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أشار إلى أن تراخي وترنح كلا المجلسين والمجلس الرئاسي جعل البعثة الأممية في ليبيا تنفرد برسم الخطوات القادمة.

ودعا إلى استثمار الإجماع الدولي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

بلها رأى أنه إذا كررت البعثة الأممية إلى ليبيا طريقة إدارتها السابقة في وضع مسارات الحل سوف تسبب إرباكًا أكثر للمشهد السياسي.

