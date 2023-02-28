شاهد … نشاط عسكري امريكي على الساحل الشرقي في ليبيا

شهد الساحل الشرقي الليبي نشاطاً عسكرياً أمريكياً في الايام الماضية تمثل بتحليق عدد من الطائرات العسكرية المختلفة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن طائرة Bombardier Challenger 650 الأمريكية التي أقلعت من كونستانتا ، رومانيا ، تعمل قبالة ساحل بنغازي .

كما تم رصد طائرة تزود بالوقود Boeing KC-135T Stratotanker الامريكية التي أقلعت من لندن، ترافقها طائرات حربية تعمل قبالة ساحل درنة.

وقبل اسبوع رصد موقع itamilradar طائرة من طراز بوينج C-17A التابعة للقوات الجوية الأمريكية والمخصصة لأغراض النقل العسكرية قامت خلال يومين بـ3 رحلات بين قاعدة رامشتين الجوية الأمريكية جنوب غرب ألمانيا و بنغازي بعد أن نفذت في كل رحلة مهمة مراقبة قبالة المدينة.

المدينة.