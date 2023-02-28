اجتماع تعاون أمني بمقر اللواء 106 مجحفل بشأن إرجاع ممتلكات المواطنين المنهوبة

عُقد اجتماع بشأن إرجاع عقارات المواطنين والممتلكات المنهوبة من قبل الخارجين عن القانون، وفرض القانون وحفظ الأمن داخل مدينة بنغازي.

وانعقد الاجتماع، في مقر اللواء 106 مجحفل في حضور آمر اللواء 106 مُجحفل، العميد ركن خالد حفتر، مع وكيل وزارة الداخلية، والمحامي العام، وعدد من وكلاء النيابة.

وقال اللواء 106 مُجحفل، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع تناول التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية في فرض القانون وحفظ الأمن داخل مدينة بنغازي.

وأضاف، تمّ التحاور حول إرجاع عقارات المواطنين والممتلكات المنهوبة من قبل الخارجين عن القانون.

وذكر، أن آمر اللواء شدد على المحامي العام ووكلاء النيابة بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات المواطنين، الذين قاموا بتقديم مستنداتهم في مكتب الشكاوى بمقرّ اللواء.