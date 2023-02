بن شرادة: إحاطة باتيلي زادت الشرخ بين الدول المختلفة على ليبيا

ليبيا – رد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قائلًا: إن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي زادت الشرخ بين الدول المختلفة على ليبيا تحت قبة مجلس الأمن لمجاملته أطرافًا على حساب أخرى، وقد ظهر ذلك جليًا في كلمة المندوب الروسي.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن الحل ليس في يد باتيلي بل في أيدي الليبيين الذين يجب أن يصمّوا آذانهم عن الخارج ويجلسون مع بعضهم، وما سوى ذلك محض هراء.

