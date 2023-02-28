الطقس في ليبيا.. تقلبات جوية شرقاً والحرارة تصل لـ 35 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تأثر مناطق شرق البلاد بطقس متقلب اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، انخفاض درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي يوم الخميس المقبل.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد، تصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق ليلة الغد وصباح الخميس.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 32 و35 درجة مئوية.