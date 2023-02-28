مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن يحذر من انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الوطن|رصد

قال مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن الدولي، إن الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة تُشجِّع على مزيد من الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

وأضاف الدبلوماسي البرازيلي، أن التقرير الأخير لفريق الخبراء نبَّه إلى عدم فعالية حظر توريد الأسلحة، لأن الدول التي تدعم أطراف النزاع هي ذات الدول التي تسيطر على التوريد، مشددًا على ضرورة احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل شفاف.

وعبّر المندوب البرازيلي عن دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي في مساعدة ليبيا للوصول إلى الانتخابات لتحقيق انتقال سياسي بإرادة وطنية، نظرًا لخطورة التشرذم بين الجهات المحلية وطول المرحلة الانتقالية.

وأكد مندوب البرازيل أن خارطة الطريق ستمهد الطريق لاتفاق الليبيين على المضي قدمًا من دون تدخل أجنبي، حتى يسوي الليبيون خلافاتهم ويوحدوا حكوماتهم ويعيدوا الشرعية لمؤسساتهم، مثنيًا على أفكار باثيلي لتفعيل الحوار الليبي، معبرًا عن أمله في أن تسمح الصيغة الجديدة بمعالجة الأزمة والأخذ في الاعتبار المصالح الليبية.