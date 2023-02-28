وزارة التعليم: تسوية الوضع الوظيفي لـ 1070 موظف ومعلم خلال فبراير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم القرارات التي اتخذتها الوزارة خلال شهر فبراير 2023م والتي تتضمن نقل 21 موظف ومعلم وإعادة 21 موظف ومعلم لسابق عملهم وتسوية الوضع الوظيفي لعدد 1070 موظف ومعلم من مختلف أنحاء البلاد.

وتتضمن قرارات وزير التعليم موسى المقريف تكليف محمد الأسعد بمهام مراقب التربية والتعليم ببلدية عين زارة وتكليف رافع عبد الرحيم بمهام مراقب التربية والتعليم ببلدية القبة وتكليف عيسى العزوبية بمهام مراقب التربية والتعليم ببلدية القلعة.

ومن بين القرارات تشكيل لجنة تتولى دراسة الملفات المقدمة من الشركات الاستشارية للقيام بالإشراف على تنفيذ المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني والمفاضلة بينهم.

كما أصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل لجنة تتولى التواصل والتعاون مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لمتابعة المناشط المشتركة وكذلك إعادة تسمية 3 مؤسسات تعليمية تابعة لمراقبة التربية والتعليم تاورغاء.

كما تم استحداث فصول للتعليم الثانوي بمدرستي أزهار الربيع وأبي سليم بمراقبة التربية والتعليم أبوسليم وفصول للتعليم الثانوي بمدرسة امحمد الوحيشي بمراقبة التربية والتعليم الأصابعة.