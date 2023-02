عميش: الهيئة العليا لتسيير الانتخابات المقترحة من باتيلي لن تلغي ما وصل له النواب والدولة

ليبيا – كشف عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أن إحاطة عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن في نيويورك الإثنين تأتي في ظروف جمعت بين نفاد صبر الأطراف الدولية من انعدام حالة الاستقرار في ليبيا، وغياب طرف ليبي يتحلي بشرعية كاملة، ويمكن أن يتعاطى مع القوى الدولية لحلحلة مشاكل كبيرة تواجهها البلاد والمنطقة ككل، بالإضافة إلى نفاذ صبر الناخبين الليبيين الذي انتظروا الاستحقاق الانتخابي ويعيشون ظروفًا صعبة وغير آمنة.

عميش قال في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: إن المبعوث الأممي الحالي قام بمشاورات واسعة مع شريحة كبيرة من الليبيين، ووصل إلى قناعة بأن الحل يقتضي إنشاء هيئة عليا لتنظيم وتسيير شؤون الانتخابات، بمعنى إيجاد آلية جادة تتعامل مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي كأمر حتمي لا بد من إنجازه في جدول زمني محدد بسنة 2023.

وشدد على أن المقترح يأتي مدعومًا بتحشيد دولي، ويتضمن تشكيل لجنة من 30 إلى 40 شخصية ليبية تمثل شرائح جامعة ومؤثرة في المشهد الليبي لتشرف علي عملية الانتهاء من القاعدة الدستورية وتوفّر آليات اتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلي للدولة في ظل آخر المستجدات بشأن التعديل الثالث عشر والجدل حوله.

وفي حال عجز المجلسين عن الاتفاق، اعتبر أن المقترح يدفع بإيجاد قاعدة دستورية بطرق أخرى، ثم التعاطي مع قوانين الانتخاب اللازمة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي وتذليل المصاعب اللوجستية والأمنية والتنفيذية للوصول إلى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مع توفير الضمانات المطلوبة من كل الأطراف الليبية بالموافقة والتعامل السلمي مع نتائج الانتخابات، وعدم القيام بأي أعمال رفض أو انقلاب علي الشرعية الانتخابية.

وكشف أن مشروع الانتخابات يشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما زال هنالك بعض التفاصيل التي ستتعاطى معها الهيئة العليا المقترحة في خضم أعمالها، وفق قوله.

وحول ضمانات إنفاذ الخطة، قال: “الولايات المتحدة الأمريكية وباقي القوى الدولية تقف خلف المشروع الأممي، والمبعوث الخاص هي الضامن الأهم لقدرة الهيئة المقترحة لإنفاذ مشروع الانتخابات في ظل تعقيدات وانقسامات المشهد الليبي الحالي، ناهيك عن الانهيار الأمني وصعوبة القيام بهذه المهمة المرجوة”.

ولفت إلى أن الهيئة العليا لتسيير الانتخابات المقترحة لن تلغي ما وصل إليه المجلسان (النواب والدولة)، ولكنها ستتعامل بحزم مدعومة من الأطراف الدولية لإنهاء الاختلاف بينهما بحلول شهر أبريل والخروج بالشكل الأخير لما تحتاجه العملية الانتخابية من قاعدة دستورية، حتى لو اقتضى الأمر إيجاد ما يسمى بقاعدة دستورية لإنفاذ الانتخابات بوسائل أخرى، ولكنها ستبدأ بعملها حيث انتهى المجلسان.

