وزارة الاقتصاد: 44 شركة أجنبية دخلت السوق الليبية خلال 2022

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، منح إذن مزاولة لفروع 44 شركة أجنبية دخلت إلى سوق العمل في ليبيا خلال العام الماضي.

وجددت الوزارة خلال العام 2022 الأذونات الممنوحة لـ58 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد إلى 182 شركة.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين، تضمنت الشركات الأجنبية 35 شركة في مجال النفط و37 شركة في مجال المقاولات والبناء والتشييد و16 في مجال الكهرباء وسبع في مجال الاتصالات، من 37 دولة مختلفة و35 شركة تركية وثماني شركات مصرية وخمس شركات ألمانية وثلاث شركات أمريكية وخمس شركات إيطالية و12 شركة تونسية وسبع شركات بريطانية وخمس شركات فرنسية.

وقالت الوزارة إن حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد العام الماضي شجعت عودة الشركات للعمل في البلاد والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكل القطاعات.