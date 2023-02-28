المنفي ومهراج يناقشان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

الوطن|رصد
بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى المهراج”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وقدم سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا إحاطةً للمنفي حول اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن [2+2+2+P3]، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعني بالشأن الليبي واجتماع مجلس الأمن بالخصوص.
بدوره أكد المنفي دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.
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