قنان: باتيلي لن يستطيع  تكوين حكومة تبسط سلطاتها على كامل التراب الليبي

أكد عضو مجلس النواب سالم قنان، أن “حال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي كحال من سبقوه، لا يقدم ولا يؤخر شيئا”.

وقال «قنان» في تصريح صحفي؛ إن باتيلي “موظف لدى البعثة الأممية، وإن شئت فقل عند الدول التى لها حق الفيتو في مجلس الأمن، لا يملك أن يحرّك ساكنا دون موافقتها”.

وأردف أن “مبادرة باتيلي لم تأتِ بجديد فهو يراوح مكانه كمن سبقوه، وإن شئت فقل إنها إدارة ازمة وتدويرها أبلغ من أن تطلق عليها مبادرةً للخروج من الأزمة”.

وأشار قنان إلى أن “باتيلي سيشكل لجنة لن يستطيع أن يتجاوز فيها إملاءات الدول التى تتدخل تدخلا سافرا فى الشأن الليبي، سواء بشأن من يختارهم لعضوية اللجنة أم بشأن ما تصل إليه من نتائج”.

وعقب موضحًا أن المبعوث الأممي “لن يستطيع تكوين حكومة تبسط سلطاتها على كامل التراب الليبي، ولن تتجاوز حدودها العاصمة طرابلس في أحسن الأحوال، لتكون قريبة من المصرف المركزي”.

وعبر قنان، عن أمنيته أن “يتفق الليبيون بأي صورة دون إقصاء ولا وضع شروط للمترشحين لأي منصب كان”.

وختم راجيًا أن “يبتعد الجميع عن أيّ تعنّت، فهو لن ينهى هذه المراحل الانتقالية وهذا الصراع”.