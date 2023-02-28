خارجية إيطاليا: نجري محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2023

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تجري “محادثات مع جميع الأطراف في ليبيا سعياً إلى تحقيق الاستقرار” في البلاد.

وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز العربية بعد مأساة المهاجرين الأخيرة على سواحل كالابريا (جنوب) قال نائب رئيس الوزراء: “لقد عملنا كثيرا من أجل استقرار ليبيا”، مشيراً الى “الحاجة إلى عمل أوروبي جماعي لمعالجة الهجرة غير النظامية” بحسب وكالة آكي.

وأضاف تاياني أنه “لا يمكن لأوروبا ألا تفكر بإيطاليا وبآثار الهجرة على سواحلها”.

وارتفعت حالات الوفاة المؤكدة إلى 64 شخصاً بعد إعلان السلطات انتشال جثة جديدة صباح اليوم، فيما لم يعرف بعد العدد الحقيقي للمفقودين لتضارب روايات الناجين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي إن المهاجرين الذين قضوا بعد تحطم القارب الخشبي الذي كان يقلهم صباح الاحد قبالة شاطئ بمقاطعة (كالابريا) “لم يكن من الممكن إنقاذهم لأن البحر كان هائجا لدرجة أن زوارق دورية الشرطة المالية وخفر السواحل لم تتمكن من الوصول إلي القارب”. وأضاف تاياني في تصريح متلفز “إن لومهم غير مُنصِف”.